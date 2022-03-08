США оголосили про повну заборону імпорту нафти та газу з Росії

США вводять заборону на весь імпорт російської нафти та газу. Про це заявив президент Джо Байден у зверненні до нації. Американський лідер пояснив, що такий жорсткий захід — це відповідь Росії за її вторгнення в Україну та одночасно потужний удар по військовій машині Путіна. Як повідомляє «Голос Америки», Байден розраховує, що Росія на багато років буде відрізана від високих технологій.

«США завдають удару по головній артерії російської економіки. Ми забороняємо весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв. Це означає, що російська нафта більше не прийматиметься в американських портах», — заявив Байден.

У США переконані, що Путіну в Україні не перемогти. «Він, можливо, зможе захопити місто, але ніколи не зможе утримати країну… Війна Путіна в Україні зробить Росію слабшою, а решта світу — сильнішою», — вважає Байден.

Водночас президент Сполучених Штатів пообіцяв Україні економічну та гуманітарну підтримку. Байден закликав Конгрес ухвалити пакет про виділення Україні допомоги у розмірі 12 млрд. доларів.

Байден визнає, що після рішення США заборонити імпорт російської нафти та газу ціни на бензин зростуть. Але такою є ціна енергетичної незалежності. США мають намір випустити на ринок 30 млрд барелів нафти зі своїх власних запасів і ще 30 млрд будуть отримані з резервів країн-партнерів США.

У США визнають, що не всі європейські союзники приєднаються до бойкоту російських енергоносіїв. Так, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що ЄС не збирається забороняти імпорт російських нафти та газу. А ось Великобританія, швидше за все, приєднається до Сполучених Штатів. Видання Politico, посилаючись на високопоставлених представників у британському уряді, повідомляє, що британці підтримають заборону імпорту російської нафти.

Нагадаємо, раніше Вашингтон повідомив про введення повних блокуючих санкцій щодо 22 підприємств оборонного комплексу Росії.

Фото pixabay.com

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