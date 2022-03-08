Через війну в Україні може зірватися посівні роботи, вже є складнощі з експортом сільгосппродукції, а у довгостроковій перспективі ціни на зернові можуть зрости вдвічі, і не виключено можливість глобальної продовольчої кризи. Такого висновку дійшли експерти, оцінюючи вплив російської агресії на світову економіку, повідомляє Гордон.

За оцінками голови Всесвітньої продовольчої програми Девіда Бізлі, Україна є великим світовим постачальником пшениці, соняшника, соняшникової олії, кукурудзи, а тому війна в Україні може різко підняти світові ціни на продовольство. Так, наприклад, можуть подорожчати зернові, не виключено, що ціни на пшеницю на світових ринках зростуть удвічі.

Експерти прогнозують, що Україна більше не зможе експортувати товари до Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Африки. А саме там — у Лівані, Ємені, Сирії, Тунісі — мешканці дуже залежали від українського продовольства.

Проблеми з продовольством можуть виникнути і власне в Україні. Українська експертка з міжнародного торговельного арбітражу Іванна Дориченко зазначає, що багато фермерів зараз мобілізовані до лав армії і не можуть займатися польовими роботами. З початком війни порушилися основні логістичні ланцюжки для експорту сільськогосподарської продукції, зупинено комерційні рейси з українських торговельних портів.

Нагадаємо, раніше у Мінагрполітики визнали, що після початку війни та масової міграції до більш безпечних регіонів суттєво змінилася потреба у продовольстві по областях. Продпідприємствам доводиться перебудовуватися та пристосовуватися до нових умов.

Фото pixabay.com

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