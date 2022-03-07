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Настав час воювати проти Путіна: російські олігархи підрахували збитки

11:28 7 березня 2022
долари

Російські олігархи втрачають через війну з Україною мільярди доларів. Ось що пишуть на цю тему у соцмережах.

«З початку бойових дій в Україні найбільше втратив Вагіт Алекперов („Лукойл“) — $ 10,5 млрд, що становить 54,4% від усіх його статків. Олексій Мордашов („Северсталь“) втратив $ 5,6 млрд. Замикає „трійку лідерів“ член клану Путіна Геннадій Тимченко (Volga Group) — $ 4, 6 млрд. Найбагатша людина Росії Володимир Потанін („Норнікель“) втратив $ 4,5 млрд. По $ 2 млрд втратили Михайло Фрідман („Альфа-банк“), який першим засудив вторгнення Росії до України, та Роман Абрамович (Millhouse LLC). Чекаємо, коли олігархи РФ почнуть війну проти Путіна».

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Італії заарештовано яхти ще двох російських мільярдерів та нерухомість пропагандиста Соловйова.

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