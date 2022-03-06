Путін втратить владу протягом року: аналітик розповів, чим обернеться для кремлівського диктатора війна з Україною

Військовий злочинець Володимир Путін не врахував обмежених можливостей Росії, починаючи вторгнення в Україну, і протягом року заплатить за це втратою влади. Про це пише Bloomberg із посиланням на головного стратега компанії Clocktower Group Марко Папіча.

Він зазначив, що вирішальним фактором у війні є запеклий опір самих українців, а також відсутність у російських військових досвіду ведення реальних воєн.

«По-перше, українці борються дуже, дуже жорстко. По-друге, російські військові не мали досвіду ведення справжніх воєн. І по-третє, Україна є дуже складним місцем для вторгнення», — сказав аналітик.

Він зазначає, що саме цими днями народжується справді самосвідома нація, і це справді може бути «дуже цікавою можливістю інвестування (в Україну. — Авт.) протягом наступного десятиліття».

«Це велика країна, вона знаходиться в Європі, і ця країна має великий потенціал», — сказав Папіч.

Нагадаємо, зараз триває формування іноземного батальйону для допомоги українським військовим у відбитті агресії Путіна, до якого готові приєднатися і американські ветерани.

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