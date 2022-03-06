Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, який повідомляв про ворожі мітки на даху головної дитячої лікарні Києва «Охматдит»,

отримав інформацію про те, що начальник Генштабу Білорусі подав у відставку.

У своєму Telegram-каналі він навів копію документа, в якому йдеться про це.

«Ті, хто направив мені цей документ, кажуть, що він є справжнім. Начальник Генштабу Білорусії подав у відставку. Воювати з Україною не хоче», — пише військовий кореспондент.

При цьому Андрій зазначає, що на його думку, воєначальник сусідньої країни явно запізнився з таким рішенням.

«Вважаю, треба було думати раніше, перш ніж планували війну, а не після того, як її разом із Путіним розпочали», — пише Цаплієнко.

Натомість офіційного підтвердження факту відставки немає, за словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича в ефірі національного телемарафону, ця інформація ще перевіряється.

Нагадаємо, білоруські війська вторглися на територію України 1 березня, хоча перед цим легендарний у спецназівських колах колишній командир 38-ї гвардійської мобільної бригади «Чорний орел», підполковник запасу ВДВ Валерій Сахащик закликав не чинити непоправної помилки. Він констатував, що пораненими російськими військовими переповнені всі прикордонні шпиталі, і що Росія не досягла нічого у стратегічно важливих перших 72 годинах «операції». За його словами, Україна ніколи не загрожувала Білорусі та не загрожує зараз.

Крім того, зараз до Білорусі масово звозять трупи загиблих в Україні російських солдатів .

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