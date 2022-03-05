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Кошти від продажу нафти та газу РФ в ЄС мають йти на гуманітарну допомогу Україні — Центр оборонних реформ

17:04 5 березня 2022
Кошти від продажу нафти та газу РФ в ЄС мають йти на гуманітарну допомогу Україні – Центр оборонних реформ

В умовах неможливості повної відмови від російського газу та нафти в Європі, доходи від їх продажу мають бути в примусовому порядку використані на закупівлю гуманітарної допомоги Україні. Для цього має бути створений спеціальний розрахунковий рахунок під наглядом ООН.

Про це заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка веде свою діяльність у рамках співробітництва Україна — НАТО, Олександр В. Данилюк.

«Очевидно, що ті санкції, які вже були застосовані, не здатні зупинити РФ. Необхідно вводити режим „нафта і газ в обмін на медикаменти та продукти харчування“. Саме вуглеводневі та їх експорт є одними з ключових джерел наповнення російського бюджету в умовах війни. У випадку з російською нафтою може бути введено ембарго, але відмовитися від російського газу у Європі технічно непросто, тому оптимальний інструмент — це обмежити можливості використовувати доходи від їх продажу», — заявив він.

«Має бути створений спеціальний рахунок від наглядом ООН, який зможе бути використаний виключно в гуманітарних цілях — закупівля харчових продуктів, медикаментів і т. д. І за жодних умов цей рахунок та кошти не можуть бути використані для закупок воєнних технологій чи проведення будь-яких інших розрахунків», — підсумував Олександр Данилюк.

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