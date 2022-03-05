В Італії заарештовано яхти ще двох російських мільярдерів та нерухомість пропагандиста Соловйова

В Італії заарештували яхти двох російських олігархів — власника «Северсталі» Олексія Мордашова та власника Volga Group Геннадія Тимченка. Обидві стояли у районі Сан-Ремо, повідомляють італійські видання.

Сумарна вартість суден оцінюється у 140 мільйонів євро.

Крім того, російський ТАРС визнав, що Італія також наклала арешт на нерухомість олігарха Алішера Усманова та одіозного пропагандиста Володимира Соловйова.

За даними газети La Repubblica, йдеться про дві віли Соловйова на озері Комо, а також про віллу Усманова на Сардинії.

Віла Соловйова

Нагадаємо, раніше в Німеччині заарештували ще й 156-метрову яхту близького до Путіна мільярдера Алішера Усманова вартістю 600 млн. доларів. Ця яхта є рекордсменом у світі з водотоннажності — майже 16 тисяч тонн. На яхті є, зокрема, найбільший за розміром в історії яхт басейн, два вертольотні майданчики, сауна. Її будували за авторським проектом майже 5 років.

А у Франції заарештували (у момент підготовки до відплиття) яхту Amore Vero, яка, ймовірно, належить Ігорю Сечину, який входить у дуже близьке коло Путіна. Її вартість близько 100 мільйонів доларів.

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