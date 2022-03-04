У Британії знайдено повішеним мільярдера-уроджеця України: на самогубство могло вплинути вторгнення Путіна

Олігарха Михайла Уотфорда був знайдено повішеним 28 лютого у його маєтку у графстві Суррей на півдні Англії. Про це пише The Guardian .

Повідомляється, що тіло 66-річного Михайла Вотфорда виявили на території його маєтку Вентворт у графстві Суррей.

Хоча правоохоронці і назвали смерть Михайла «нез'ясовною», вони схиляються до того, що 66-річний мільярдер наклав на себе руки.

«Нам зателефонували близько полудня у понеділок, 28 лютого, після повідомлень про виявлення тіла чоловіка на адресу Портналл Драйв, Вентворт. Викликали швидку допомогу, але на місці події з жалем констатували смерть чоловіка. Його найближчі родичі сповіщені та підтримуються спеціально навченими офіцерами. Ведеться розслідування обставин смерті, але зараз не передбачається жодних підозрілих обставин» , — заявили представники поліції.

Водночас, соратники та друзі кажуть, що смерть Вотфорда виглядає підозрілою після замаху на колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля на території Великобританії.

«На його душевний стан могла вплинути ситуація в Україні. Час його смерті та вторгнення в Україну, безумовно, не був випадковим збігом», — заявив друг сім'ї.

Сім'я Михайла від коментарів відмовляється. Мати олігарха, яка була вдома в момент виявлення тіла, також мовчить. Розслідування обставин смерті продовжується.

Відомо, що Михайло Толстошея народився 1955 року в Україні. Свій стан, за інформацією західних ЗМІ, він сколотив на нафті та газі. За радянських часів чоловік був співробітником «Союздержцирку», судився у справі про шахрайство з валютою, а потім емігрував до Англії.

Переїхавши до Лондона, бізнесмен змінив прізвище на Вотфорд і придбав будинок у центрі. Незабаром магнат обзавівся нерухомістю на Ітон-сквер у Белгравії, купив котедж у Вірджинія-Уотер вартістю 18 мільйонів фунтів стерлінгів та графство Суррей.

Мільярдер на порозі будинку

Нещодавно Михайло записав на себе ряд об'єктів у Вентворті. У мільярдера залишилися 41-річна дружина Джейн та троє дітей від різних шлюбів.

Весільне фото пари

Нагадаємо, 2 березня російський бізнесмен Роман Абрамович, який володіє відомим англійським ФК «Челсі», несподівано підтвердив його продаж, заявивши, що гроші підуть у благодійний фонд допомоги постраждалим у війні, розв'язаній Росією проти України.

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