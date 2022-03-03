Черги, як у СРСР: росіяни атакують банкомати

В Росії почалася паніка. Люди знимають гроші в банкоматах, скупають усе в магазинах, виїжджають з країни. Численні фото можна побачити у соцмережах

Ось що пише колишній посол України в США Валерій Чалий: «В умовах економічного та технологічного санкційного тиску рашистська кримінальна верхівка намагається вийняти кошти з кишень свого населення. У Роскосмосі та інших держкомпаніях вже скоротили оплату на 30%. Кажуть, і далі будуть „сушити“ зарплатню. Називають це „адміністративним фітнесом“… Усіма способами намагаються примусити викупати населення золото з резервів (мабуть, на ринках вже великі проблеми). Резерви в юанях щось не дуже допомагають. Починають проведення амністії кримінальних капіталів своїх товстосумів — очевидно, ресурси тануть. Дефолт наближається… Але все це буде мати ефект тільки через кільки тижнів».

Раніше «ФАКТИ» писали, що загарбники зізналися, як з ними поводиться командування.

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