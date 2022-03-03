Автобус з українськими біженцями перекинувся у Польщі

У Польщі автобус, який перевозив біженців з України, з’їхав у придорожній кювет, а потім перекинувся. Інцидент стався сьогодні вранці на трасі у селі Колонія-Седлище Свидницького району. Про це повідомили у місцевій поліції.

«Автобус з українськими пасажирами, що прямував із Гребенного у напрямку Варшави, раптово звернув з дороги, з’їхав у кювет та перевернувся на бік, — повідомили на офіційному сайті поліції Польщі. — Автобусом їхали 73 особи (відповідно до дозволеної кількості, передбаченої в правилах експлуатації), з них двоє — водії. На місці були залучені служби, які розпочали рятувальну операцію: швидка допомога, пожежна команда та поліція. П’ятьох людей, серед яких одна дитина, доправили до лікарні для обстеження. Їхньому життю нічого не загрожує. Іншим організували автобус, який довезе людей до Варшави».

Поліцейські встановили, що 47-річний водій був тверезим. Наразі з’ясовуються причини та обставини цієї події.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, які країни приймають українських біженців і що важливо знати, перетинаючи кордон.

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