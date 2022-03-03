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Гаага просить українців надсилати докази російського вторгнення: як це зробити

11:38 3 березня 2022
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі

Прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан, який розпочав розслідування військових злочинів, скоєних російськими варварами в Україні, просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів, передавати йому ці свідоцтва електронною поштою.

«Під час попереднього вивчення ситуації в Україні моє Управління вже знайшло розумні підстави вважати, що були вчинені злочини, які підпадають під юрисдикцію Суду, і визначило можливі справи, які можуть бути визнані прийнятними. Наша робота зі збирання доказів уже почалася, — заявив Карім Хан. - Кожен свідок, який може повідомити про факти вбивства російськими окупантами мирних жителів, варварських ракетно-бомбових та артилерійських ударів по лікарнях, школах, житлових будинках та інших цивільних об'єктах, будь ласка, зробіть це. Матеріали надсилати на адресу: [email protected]».

Писати прокурору можна будь-якою мовою, для нього зроблять переклад.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що 38 країн подали найбільше звернень до МКС через вторгнення Росії до України.

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За повідомленням президента України Володимира Зеленського, Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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