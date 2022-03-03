Гаага просить українців надсилати докази російського вторгнення: як це зробити

Прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан, який розпочав розслідування військових злочинів, скоєних російськими варварами в Україні, просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів, передавати йому ці свідоцтва електронною поштою.

«Під час попереднього вивчення ситуації в Україні моє Управління вже знайшло розумні підстави вважати, що були вчинені злочини, які підпадають під юрисдикцію Суду, і визначило можливі справи, які можуть бути визнані прийнятними. Наша робота зі збирання доказів уже почалася, — заявив Карім Хан. - Кожен свідок, який може повідомити про факти вбивства російськими окупантами мирних жителів, варварських ракетно-бомбових та артилерійських ударів по лікарнях, школах, житлових будинках та інших цивільних об'єктах, будь ласка, зробіть це. Матеріали надсилати на адресу: [email protected]».

Писати прокурору можна будь-якою мовою, для нього зроблять переклад.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що 38 країн подали найбільше звернень до МКС через вторгнення Росії до України.

За повідомленням президента України Володимира Зеленського, Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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