Гаага просить українців надсилати докази російського вторгнення: як це зробити
Прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан, який розпочав розслідування військових злочинів, скоєних російськими варварами в Україні, просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів, передавати йому ці свідоцтва електронною поштою.
«Під час попереднього вивчення ситуації в Україні моє Управління вже знайшло розумні підстави вважати, що були вчинені злочини, які підпадають під юрисдикцію Суду, і визначило можливі справи, які можуть бути визнані прийнятними. Наша робота зі збирання доказів уже почалася, — заявив Карім Хан. - Кожен свідок, який може повідомити про факти вбивства російськими окупантами мирних жителів, варварських ракетно-бомбових та артилерійських ударів по лікарнях, школах, житлових будинках та інших цивільних об'єктах, будь ласка, зробіть це. Матеріали надсилати на адресу: [email protected]».
Писати прокурору можна будь-якою мовою, для нього зроблять переклад.
Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що 38 країн подали найбільше звернень до МКС через вторгнення Росії до України.
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За повідомленням президента України Володимира Зеленського, Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі.
Фото: https://ua.depositphotos.com/215
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