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Генасамблея ООН визнала «спецоперацію» Росії вторгненням в Україну та вимагає від Москви негайно вивести війська

20:44 2 березня 2022
Голосування Генасамблеї ООН

У середу, 2 березня, Генеральна Асамблея ООН ухвалила більшістю голосів резолюцію щодо ситуації в Україні. Дії Росії чітко названі у документі військовим вторгненням та агресією проти України. Генасамблея вимагає від Москви негайно припинити бойові дії та вивести свої війська з території України.

Резолюцію підтримала 141 країна зі 193, які є членами ООН. Проти проголосували лише п'ять держав, серед яких Росія, Білорусь та Сирія. Ще 35 країн, зокрема Китай, утрималися.

Резолюції Генеральної Асамблеї ООН не є обов'язковими до виконання, проте ці документи мають величезну політичну вагу. Відмова виконати рішення Генасамблеї призводить до повної ізоляції країни.

Під час свого виступу постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що російські військові руйнують життєво важливу інфраструктуру, серед яких подача питної води та газу мільйонам українців. «Це екстраординарний момент. Зараз, як ніколи раніше у сучасній історії, ООН кинуто виклик. Проголосуйте „за“, якщо ви, як країни — члени ООН, вірите, що інші держави, такі ж як ви, мають право на суверенітет та територіальну цілісність. Проголосуйте „за“, якщо ви вірите, що Росія має бути покликана до відповіді за свої дії».

«Вітаю схвалення ГА ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до РФ негайно припинити віроломний напад на Україну, — написав у Twitter президент України Володимир Зеленський. — Вдячний усім і кожній державі, що проголосували «за». Ви обрали правильну сторону історії.

Нищівні для агресора результати голосування в ООН переконливо свідчать: глобальна антипутінська коаліція сформована та діє. Світ — з нами. Правда — за нами. Перемога буде наша!"

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