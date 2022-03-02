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«Путін не справляється»: Ходорковський закликав росіян виходити на вулиці та відвернути сили Путіна від вбивств українців

14:38 2 березня 2022
Ходорківський

Разом з Олексієм Навальним, який закликав росіян виходити на протести проти війни в Україні, до співвітчизників звернувся й Михайло Ходорковський.

«Путін не справляється, Путін зав'язає в Україні і для того, щоб впоратися, він кидає туди все, що має — поліцію, ОМОН, СОБР. Кожна людина, яка зараз виходить на вулиці російських міст. Кожна людина, яка виходить на протест — вона відволікає частину сил Путіна від вбивства українських громадян», — йдеться у повідомленні, розміщеному у його Instagram .

Михайло Ходорковський також сказав, що сидів у колонії понад 10 років, обстоюючи те, що він вважав за правильне. «Якщо ви вважаєте правильним, щоб не вбивали громадян сусідньої держави, просто тому, що цьому типчику це захотілося — протидійте йому. Сьогодні вихід на вулицю — це протидія вбивству людей в Україні», — додав він.

Раніше після довгої мовчанки про війну, розв'язану проти України, відреагувала популярна співачка Ані Лорак, яка переїхала до Росії. Співачка закликала зупинити «вбивчу та руйнівну війну».

Фото Михайла Ходорковського із соціальних мереж

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