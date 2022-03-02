Успіхи України на кібер-фронті: росіяни в розпачі розбомбили телевежу

Шостий день кібер-війни проти державної машини Росії та Білорусі приніс несподівані результати: відчайдушну істерику російських пропагандистів із обіцянкою «все розбомбити». І вчора вони спробували це зробити… запустивши два заряди по Київській телевежі.

Віроломний напад Росії на Україну зустрів запеклий опір. Боротьба ведеться звідусіль: з ворогом бʼються не лише ЗСУ, тероборона, волонтери, партизани, міжнародні компанії та організації, але й численна армія IT-партизан. І, варто зазначити, нам вдалося досягти значних успіхів у кібервійні проти загарбника.

Росіяни почали отримувати інформацію про жертв війни через рекламу на You-tube та Facebook

Після недовгого розгойдування Україна одразу перехопила ініціативу щодо ведення інформаційної війни на теренах держав-агресорів.

Для початку, була проплачена реклама в You-tube, яка передує або перериває відео-ролики на цьому популярному каналі. У рекламних блоках показували жертви обстрілів мінних громадян України, а також колони спаленої техніки та трупи окупантів. Також, сервіс крутить рекламу про наслідки російської агресії для самих росіян та необхідність усунути Путіна від влади.

На додаток міністр цифрової інформації Михайло Федоров звернувся до українських Youtube-блогерів: «Об'єднуйтесь та запускайте 24/7 трансляцію російською мовою для громадян РФ. Ми зробимо все, щоб вона була у ТОПі. Ми допоможемо з контентом!

Крім того, You-tube відключив монетизацію (можливість отримувати гроші за рекламу) пропагандистського каналу Russia Today. А згодом сервіс заблокував на території України «Перший канал», «Росія 24», «Росія 1», TASS, «РІА Новини», РБК, «Телеканал Зірка» та ще низку ворожих каналів для того, щоб вони не змогли поширювати свою брехню про нібито «миротворчу спецоперацію».

Далі кібер-армія запустила на Росію таргетовану рекламу в сервісах всесвіту Meta (Facebook, Instagramm і так далі) — з розповідями про те, яку жорстоку війну веде Росія проти жителів нашої країни. На що почали нарікати представники країни-агресора.

Крім того, як заявив віце-президент Facebook з міжнародних справ та зв'язків з громадськістю Нік Клегг, у Meta-всесвіті почали частково блокувати російські пропагандистські канали та акаунти.

Ну, а наші кібер-воїни тим часом розкидають фото вбитих окупантів та спаленої техніки у Facebook-групах на кшталт «росіяни в Італії», «російська Європа», «росіяни ще десь там». Для того щоб привернути увагу до втрат не тільки в самій Росії, а й серед її зарубіжної діаспори.

Наступ йде по всіх напрямках

До кібер-війни підключилися і великі хостінги. Так, тепер користувачі інтернету з Росії при заході на будь-який із 100 000 сайтів, розташованих на відомому хостингу «Хостинг Україна», бачитимуть правдиву інформацію про війну в Україні.

А український стартап – додаток Reface – запустив акцію на 200 мільйонів користувачів, щоб ті дізналися правду про війну Росії в Україні. Компанія почала розсилати російським користувачам повідомлення із закликом виходити на мітинги та захистити свій народ. Натискаючи на оповіщення, користувачі вбачають реальні кадри російського вторгнення в Україну. До теперішнього часу було розіслано понад 9 мільйонів повідомлень у світі та 2 мільйони у Росії. Поширення продовжується.

Ще одна перемога: після того, як кібер-військо помітило, що ФСБ почала розсилати фішингові листи (які сприяють зламу комп'ютерів) , вони зайнялися сайтами цієї ворожої контори. І вже за півгодини портал ФСБ лежав.

Але на цьому наші кібер-воїни не зупинилися, тому що ми любимо все робити весело і з запалом. Львівські IT-фахівці створили браузерну онлайн-гру для допомоги Україні у боротьбі з російською агресією . Гра створена таким чином, що кожен хід гравця наближає сайти РФ до блокування. Легітимність гри перевірена Кіберполіцією, про що повідомили працівники відомства.

Підключилися до інформаційної війни і українські банки . Наприклад, ПриватБанк закликав усіх своїх користувачів звертатися до ігрових сервісів з проханням закрити для росіян доступ до ігор.

А засновник Монобанку Олег Гороховський повідомив, що було змінено дизайн на всіх картах Apple Pay і Google Pay: тепер там ілюстрація з написом «Російський корабель, йди на*уй».

Також кібер-війська організували розсилку у додатку мережі російських аптек про те, що Путін веде окупаційну війну в Україні та про які наслідки це може призвести.

Нагадаємо, раніше наші кібер-воїни зламали в Росії мережу державних заправок : на табло колонок росіяни з подивом і обуренням бачили написи "Slava Ukraini" та "Putin Xuilo".

Крім того, в месенджери супроводу російських магазинів і салонів послуг кібер-військо почало масово розсилати повідомлення про російські втрати .

Крім того, Україна звернулася з проханням відключити доменні імена .ru .рф .su

Водночас у цьому триває акція з блокування блогерів, які займаються дезінформацією у сервісах Tiktok .

Крім того, Україна відкрила доступ до заблокованих раніше соцмереж «ВКонтакті»та «Однокласники», щоб наші кібер-воїни змогли доносити правду про війну до їхніх користувачів.

І як вишенька на торті: до росіян стали масово приходити дзвінки від президента України з проханням забрати своїх чоловіків та синів додому .

Дивна відповідь Росії на кібер-атаки: розбомбили телевежу

Звичайно, в окупантів такий кібер-натиск викликав подив і паніку. Мер Москви Сергій Собянін поскаржився, що російські сайти завалюють скаргами та погрозами. Він вважає, що за цими атаками стоять серйозні та професійні структури.

А про-кремлівський канал «Незигар» довго й докладно скаржився на масштабні DDoS-атаки.

Потім своє слово взяв всюдисущий Роскомнагляд і пообіцяв усе і всім заблокувати. І всіх притягнути до відповідальності.

В результаті російська влада прийняла неординарне рішення як позбутися проблеми. Перебуваючи в ілюзії, що всі кібер-атаки контролюються з одного центру, вони вирішили його знайти і знищити.

В результаті вчора ввечері зазнала ракетного обстрілу Київська телевежа, яка нічого спільного ні з СБУ, ні з інтернетом не має. В результаті атаки варварів загинуло п'ятеро людей (в тому числі — дитина), які просто проходила повз.

Але найсумніше в цій історії, що вони так і не зрозуміли, що їх атакувало не жахливе та могутнє управління СБУ, а тисячі українських IT-шників та їхні добровільні помічники.

— Ми — як рій бджіл , — розповів один з учасників кібер-атак. — Нас багато маленьких відважних воїнів — незалежних, але згрупованих. Тут немає ватажка чи командира. Швидше є висловлена ​​ідея, ініціатива, яку тут же підтримують численні добровольці. Ми налітаємо на один об'єкт, потім на інший. Нас тисячі. Ми автономні.

У безглуздих спробах зробити хоч щось, МЗС РФ висловило намір притягнути Google і Meta до відповідальності за «підбурювання до війни».

Чудова ідея, до речі! Такий ворожий акт, природно, призведе до відключення Росії від усіх послуг Meta-всесвіту (Facebook, Instagramm, WatsApp) та Google-сервісів (You-Tube, а також браузер Google Chrom, пошуковики, перекладачі, карти та багато іншого).

А поки що агресор боровся ракетними ударами з телевежею та Бабиним Яром, кібер-воїни пообіцяли «дорогим росіянам» ще чимало сюрпризів. У кібер-війні берут участь усі: СБУ, Держспецзв'язок, Кіберполіція, Мінцифри та десятки, а то й сотні тисяч добровольців.

«Росія хотіла повернути історію назад? Можна влаштувати. Прямо в кам'яний вік», — зазначив один зі спікерів Українського кібер-альянсу.

Українське угруповання кібер-партизан планує здійснити цифрові диверсійні атаки на критичну російську інфраструктуру, таку як залізниці та електромережу, щоб завдати удару Москві через її вторгнення, повідомив Reuters координатор групи хакерів — українській бізнесмен та експерт з кібербезпеки Єгор Аушева.

Будуть організовані атаки хакерів, які призведуть до порушення будь-якої інфраструктури, що допомагає доставити російські війська і зброю в Україну.

«Все, що може зупинити війну» , — сказав він Reuters. — Мета — унеможливити доставку цієї зброї до нашої країни".

Аушев сказав, що його група вже знищила чи зіпсувала десятки російських урядових та банківських сайтів, інколи замінюючи контент зображеннями насильства з війни.

А тим часом, як пише журналіст Голосу Америки Олександр Яневський, хакерська група NB65 заявила, що Центр управління «Роскосмосу» більше не має доступу до своїх супутників.

Схоже, що мрія генерального директора Роскосмосу Дмитра Рогозіна стрибати в космос на батутах таки здійсниться.

Далі буде. Не перемикайтеся!

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