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Навальний закликав росіян виходити на вулиці

12:15 2 березня 2022
Навальний

Опозиційний російський політик Олексій Навальний із колонії закликав росіян виходити на вулиці через війну, розв'язану проти України, щоб не стати «нацією зляканих мовчунів».

«Я не можу, не бажаю і не мовчатиму, дивлячись, як псевдоісторичне марення про події 100-річної давнини стало приводом для того, щоб росіяни вбивали українців, а ті, захищаючись, вбивали росіян. Двадцяті роки 21 сторіччя, а ми дивимося новини про людей, які горять у танках та розбомблених будинках. Дивимося по телевізору справжнісінькі загрози почати ядерну війну», — йдеться у повідомленні, опублікованому в його Instagram.

За його словами, «Путін — це не Росія». А росіяни наразі найбільше можуть пишатися людьми, які вийшли на протести та були затримані.

«Якщо для припинення війни ми повинні забити собою в'язниці та автозаки, ми заб'ємо собою в'язниці та автозаки. Все має ціну, і зараз, навесні 2022 року, цю ціну маємо платити ми. Більше нема кому. Давайте не „бути проти війни“. Давайте боротись проти війни», — пише Навальний.

До росіян зверталися й відомі українці, які закликали не вірити у роспропаганді. Так, музикант Дмитро Монатик розповів про вторгнення Путіна в Україну, про страшні бомбардування мирних міст, смерті простих мешканців, дітей… Він закликає росіян не мовчати та допомогти зупинити трагедію.

Фото Олексія Навального із соцмереж

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