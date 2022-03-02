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Шість днів жаху та трагедії: Леонід Агутін закликав зупинити війну в Україні

9:23 2 березня 2022
Шість днів жаху та трагедії: Леонід Агутін закликав зупинити війну в Україні

Російський співак Леонід Агутін через тиждень з початку російської агресії в Україні вирішив закликати українців та росіян «до миру», при цьому «дипломатично» не згадавши ані причину війни, ані її винуватця — президента РФ Володимира Путіна.

За його словами, всі ці дні він перебував у повному заціпенінні, страху та розгубленості, але… не збирається аналізувати ситуацію.

«Бачить Бог, я завжди був патріотом своєї країни. Був у минулому, є сьогодення, і буду в майбутньому. Я сам тримав автомат у руках і охороняв межі своєї батьківщини з українцями, зокрема. Я не збираюся вимовляти політичні гасла. Я не збираюся аналізувати ситуацію. Все це в минулому», — написав він у Instagram і зазначив, що не буде ні від кого нічого вимагати, тому що його вимоги «нікому не потрібні».

Натомість він виступив із «благанням».

«Я благаю — зупиніть війну! Домовтесь! Кожен новий день — це нові смерті наших хлопців, українських громадян, мільйони поламаних доль з того й з іншого боку, їхній біль, образа, страх і приниження», — закликав Агутін, назвавши кровопролитну війну в Україні «великою грою».

Раніше аналогічні інтонації пролунали також у зверненнях колишньої українки співачки Світлани Лободи та її колеги Ані Лорак.

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