Путін не може перемогти серця та душі українського народу: Байден зробив низку важливих заяв щодо України та оголосив про закриття неба для РФ

США оголосили про закриття свого повітряного простору для російських літаків. Про це президент США Джо Байден сказав під час щорічного звернення на засіданні обох палат Конгресу Сполучених Штатів.

«Росія буде абсолютно ізольованою від повітряного простору», — наголосив американський президент, нагадавши, що раніше аналогічні заборони стосовно російських літаків застосували Євросоюз, країн Європи та Канада.

І хоча наступні «кілька місяців, тижнів чи днів» для України, за словами Байдена, будуть складними, в світі впевнені, що український народ не віддасть своєї свободи та своїх 30 років незалежності.

«Ми зазнаємо випробувань, але залізна воля українського народу допоможе нам упоратися. Українці будуть відповідати Росії дуже мужньо… І Путін заплатить ціну… Нехай Путін оточив Київ за допомогою своїх танків, але він не може перемогти серця та душі українського народу, їхню любов до свободи. Йому ніколи не вдасться підірвати рішучість вільного світу. І він ніколи не буде насолоджуватися тим, що означає жити у вільному, демократичному світі», — запевнив американський президент.

Він також додав, що потужні антиросійські санкції вже призвели до того, що Центробанк Росії не може використати 630 млрд доларів зі своїх міжнародних резервів для фінансування війни в Україні.

Нагадаємо, напередодні в інтерв'ю західним ЗМІ президент України Володимир Зеленський закликав міжнародне співтовариство робити більше для підтримки України, зокрема запровадити безпольотну зону перш за все над українською територією.

«Йдеться не про втягування країн НАТО у війну. Правда така, що всі давно втягнуті у війну і явно не Україною, а й Росією — йде повномасштабна війна», — пояснив він.

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