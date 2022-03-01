Матері кадирівців уже оплакують своїх синів-окупантів, які загинули в Україні. Й трупів настільки багато, що до Росії їх не везуть, щоб не шокувати кількістю похорон. Тримають у моргах Білорусі, доки не закінчиться війна.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі «Останній блокпост». У фрагменті розмови матір одного із загиблих кадирівців плаче та розповідає знайомій про втрати РФ.

«Мадіна, там наш Заргаб загинув. Подзвонили і повідомили його брату. Вони зайшли в якесь село, а там їх бомбили. Вижили тільки 7−8 з них, — йдеться в опублікованій розмові. — Тіла знаходяться у Білорусі. У них не було рук, обличчя розірвані. Солдатів не хоронитимуть доти, поки війна не закінчиться. Інакше матері будуть шоковані такою кількістю похорон. Бідні наші хлопчики. Нам не потрібна була ця війна, нас і так вбивали у двох війнах».

Нагадаємо, за повідомленням Міноборони України, за даними на 1 березня 2022 року Путін втратив в Україні вже майже 6 тисяч солдатів.

Фото ілюстративне

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