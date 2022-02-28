Пєсков, Скабеєва, Усманов, Фрідман: Євросоюз запровадив нові персональні санкції

Європейський Союз запровадив нові персональні санкції проти найближчого оточення Володимира Путіна та найбільших російських олігархів. Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд до ЄС. Накладено обмеження за допомогу російській агресії в Україні. Про це повідомляє Financial Times.

Під санкції потрапив прес-секретар Путіна та заступник голови його адміністрації Дмитро Пєсков. Також під санкціями опинилися російські пропагандисти Ольга Скабеєва, Тигран Кеосаян, Антон Красовський, Аркадій Мамонтов та Роман Бабаян.

Крім того, внесені до «чорного списку» декілька найбільших російських олігархів, наближених до Путіна:

Михайло Фрідман, засновник «Альфа-Груп»;

Петр Авен, співвласник «Альфа-Груп»;

Ігор Сєчін, керівник компанії «Роснефть»;

Микола Токарєв, президент «Транснефть»;

Алішер Усманов, фінансист, засновник групи USM;

Геннадій Тимченко, засновник Volga Group та акціонер банку «Росія»;

Сергій Ролдугін, якого часто називають «гаманцем Путіна»;

Олексій Мордашов, голова правління «Северсталь» та «Севергруп"№

Олександр Пономаренко, голова ради директорів АТ «Міжнародний аеропорт Шереметьєво».

Нагадаємо, раніше Євросоюз повідомив, що готовий ухвалити рішення про заморожування європейських активів російського президента та його найближчих соратників.

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