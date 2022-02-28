Українська армія отримає від Євросоюзу зброю на суму 500 мільйонів євро

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила після чергової бесіди з президентом України Володимиром Зеленським низку важливих заяв. «Ми ніколи не хотіли цієї війни. Україна ніколи не хотіла цієї війни. Саме президент Путін розпочав цю війну і веде її, а ми відповідаємо жорсткими санкціями у фінансово-економічній сфері. Я запропонувала третій пакет санкцій, і це цілий набір фінансових заходів, наприклад, відключення деяких російських банків від системи SWIFT, заморозка активів російського Центробанку. Складено список санкцій, до якого включені Путін, Лавров та інші», — сказала пані фон дер Ляєн.

«Крім того, Євросоюз уперше надасть військову техніку Україні, країні, яка зазнає нападу у цьому конфлікті… Ми вирішили закрити наш повітряний простір для всіх російських літаків. Сьогодні ми заборонимо Russia Today та Sputnik, тому що вони є пропагандистською машиною війни Кремля», — додала голова Єврокомісії.

Кореспондент Euronews прямо запитав у пані фон дер Ляєн: «Поки ми тут розмовляємо, на вулиці люди закликають прийняти Україну до Європейського союзу. Чи варто Україні висувати кандидатуру на членство у ЄС?»

«У нас триває процес з Україною, наприклад, інтеграція українського ринку в єдиний ринок, який ми маємо. У нас дуже тісна співпраця у галузі енергосистеми, наприклад. Багато хто з тих, з ким ми працюємо, дуже тісно разом та протягом довгого часу. Вони разом із нами. Вони одні з нас, і ми хочемо, щоб вони увійшли до ЄС», — відповіла фон дер Ляєн, проте не назвала жодних термінів.

«Ви вірите у переговори, у мирні переговори? Чи ви коли-небудь знову довірятимете Володимиру Путіну?» — поцікавився журналіст.

«Звичайно, важливо, щоб українська сторона погодилася на мирні переговори, і щоб умови влаштовували українську сторону. Загалом завжди краще вести мирні переговори, ніж воювати. А довіра до президента Путіна повністю підірвана», — сказала фон дер Ляєн.

У неділю, 27 лютого, глава Єврокомісії та верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявили у Брюсселі, що Євросоюз надасть Україні летальні озброєння та припаси для її Збройних сил. Вони наголосили, що ЄС вперше зважується на такий крок у своїй історії. Рішення було ухвалено на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС — четвертому за тиждень. Пізніше Боррель оголосив, що Україна отримає зброю обсягом на суму 500 мільйонів євро.

«Оскільки на території України триває повномасштабна війна, то ми хочемо зробити все, щоби підтримати Україну. Ми вирішили використати наші можливості та надати летальне озброєння українській армії на суму 450 мільйонів євро та ще на 50 мільйонів євро нелетальних припасів», — заявив Боррель. Нелетальна допомога включає бронежилети, шоломи, пальне.

У рамках летальної допомоги Україна отримає винищувачі. Враховується той факт, що українські пілоти знають, як управляти Су-27 та МіГ-29 радянського виробництва. Допомога ЗСУ буде надана екстрено в рамках нового інструменту ЄС з підтримки миру — European Peace Facility (EPF). Його запровадили минулого року. Тоді Євросоюз вирішив надати ЗСУ допомогу на 31 мільйон євро. Йшлося, наприклад, про польові шпиталі та медичне обладнання. Але надання зброї було виключено. Тепер Україна отримає зброю. Євросоюз профінансує допомогу, а надаватимуть її вже конкретні держави-члени ЄС.

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