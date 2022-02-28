Принц Гаррі та Меган Маркл у сукні за три тисячі доларів і в коштовностях на 360 тисяч знову підтримали Україну

Меган Маркл та принцу Гаррі вручили нагороду NAACP Image Awards, започатковану Національною асоціацією сприяння прогресу кольорового населення. Герцога та герцогиню Сассекську та їхній фонд Archewell відзначили за благодійну та громадську діяльність.

Як повідомляє видання Daily Mail, 40-річна колишня актриса Меган була на церемонії вручення премії у синій сукні від Christopher John Rogers вартістю 2680 доларів. На ній були також коштовності загальною вартістю близько 360 тисяч доларів — у тому числі її заручна каблучка, сережки та золотий браслет, який раніше належав принцесі Діані, а також ще один браслет від Cartier.



Принц Гаррі у своїй промові знову висловився за підтримку народу України, який «терміново потребує нашої постійної підтримки як світової спільноти».

Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex won the prestigious President's Award. The President's Award is presented in recognition of distinguished public service. #NAACPImageAwards pic.twitter.com/BNO5VMnlo4 — best of prince harry (@harrysussex_) February 27, 2022

Раніше, як писали «ФАКТИ», принц Гаррі та Меган Маркл опублікували свою заяву, засудивши російську агресію: «Ми підтримуємо народ України».

Фото Daily Mail

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