Швейцарія має намір заморозити капітал РФ в країні та запровадити санкції проти Путіна

У понеділок, 28 лютого, у Швейцарії вирішуватиметься питання про те, чи наслідуватиме ця країна приклад низки західних країн, у тому числі й США, про введення санкцій проти Росії за агресію в Україні .

Як повідомляє «Рейтерз», президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що такий розвиток подій «дуже ймовірний». Питання вирішуватиметься на позачерговому засіданні Федеральних зборів.

А агенція SDA стверджує, що на засіданні також обговорюватиметься проблема можливих санкцій щодо президента РФ Володимира Путіна. Проте остаточне рішення про заморожування капіталів має бути ухвалено з урахуванням нейтрального статусу Швейцарії.

Ігнаціо Кассіс сказав, що Швейцарія готова запропонувати свої дипломатичні послуги, якщо переговори між українськими та російськими офіційними особами на білоруському кордоні не увінчаються успіхом, наприклад, шляхом укладання перемир'я. «Це не заважає нам називати речі своїми іменами» , — додав він.

Нагадаємо, що багато країн закривають своє небо для літаків з Росії, готується відключення низки важливих банків РФ від системи SWIFТ.

Фото Pixabay

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