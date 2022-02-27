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Путін вирішив пригрозити ядерною зброєю: сили стримування переведено в режим бойового чергування

16:29 27 лютого 2022
Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін, який розпочав військову агресію проти України, наказав перевести сили стримування на особливий режим бойового чергування. Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та головою Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим.

«Наказую міністру оборони та начальнику генерального штабу перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування», — заявив він.

Путін обґрунтував таке рішення нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн НАТО.

«Західні країни роблять не лише недружні дії щодо нашої країни в економічній сфері, я маю на увазі нелегітимні санкції, але вищі посадові особи провідних країн НАТО припускають і агресивні висловлювання на адресу нашої країни», — сказав він.

Зазначимо, що сили стримування в російській армії — це узагальнена назва основного озброєння військ і сил у Збройних силах РФ, які мають як основне озброєння стратегічне і тактичне ракетно-ядерне озброєння.

Водночас, постпред США при ООН назвала рішення президента РФ про сили стримування продовженням неприйнятної ескалації.

Раніше повідомлялося, що десантники Білорусі мають намір висадитися у Києві та Житомирі.

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