Путін вирішив пригрозити ядерною зброєю: сили стримування переведено в режим бойового чергування

Президент Росії Володимир Путін, який розпочав військову агресію проти України, наказав перевести сили стримування на особливий режим бойового чергування. Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та головою Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим.

Putin is meeting defense minister Shoigu and chief of general staff Gerasimov in the Kremlin.



He says western sanctions are «illegitimate» and has ordered to place Russia's deterrence — i.e. nuclear — forces on «a special regime of duty,» per @tass_agency — max seddon (@maxseddon) February 27, 2022

«Наказую міністру оборони та начальнику генерального штабу перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування», — заявив він.

Путін обґрунтував таке рішення нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн НАТО.

«Західні країни роблять не лише недружні дії щодо нашої країни в економічній сфері, я маю на увазі нелегітимні санкції, але вищі посадові особи провідних країн НАТО припускають і агресивні висловлювання на адресу нашої країни», — сказав він.

Зазначимо, що сили стримування в російській армії — це узагальнена назва основного озброєння військ і сил у Збройних силах РФ, які мають як основне озброєння стратегічне і тактичне ракетно-ядерне озброєння.

Водночас, постпред США при ООН назвала рішення президента РФ про сили стримування продовженням неприйнятної ескалації.

Раніше повідомлялося, що десантники Білорусі мають намір висадитися у Києві та Житомирі.

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