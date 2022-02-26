Туреччина закриває Босфор та Дарданелли для проходу військових кораблів Росії
Туреччина вирішила зупинити прохід російських військових кораблів через протоки Босфор та Дарданелли. Рішення ухвалено на прохання України. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Twitter, подякувавши президенту Туреччини Реджепу Ердогану.
«Дякую моєму другу, пану Президенту та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!» , — написав глава української держави.
Зазначимо, що раніше глава МЗС Туреччини заявляв, що його країна не може зупинити прохід військових кораблів через свої протоки, оскільки це було б порушенням норм Конвенції Монтрьо.
При цьому 24 лютого росіяни атакували в Чорному морі турецький корабель під прапором Маршаллових островів, який вийшов з Одеси і прямував до Румунії — у судно потрапила бомба.235
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