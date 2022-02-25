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Помста за Україну: хакери Anonymous зламали сайт Міноборони РФ та злили з нього базу даних

23:09 25 лютого 2022
хакер

Група хакерів Anonymous зламала сайт Міністерства оборони Росії. Базу даних сайту злили у мережу. В ній містяться номери телефонів, email-пошти та імена працівників російського міністерства.

«Веб-сайти російського уряду наразі не працюють. Деякі російські урядові сайти, зокрема офіційний сайт Кремля, видаються недоступними», — написали хакери.

Напередодні група Anonymous оголосила кібервійну Росії та взяла на себе відповідальність за атаку хакера на сайт російського телеканалу RT.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що на порталі «Дія» та в мобільному додатку з метою безпеки не будуть доступні деякі документи.

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Помста за Україну: хакери Anonymous зламали сайт Міноборони РФ та злили з нього базу даних

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