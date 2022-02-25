Покарання за агресію: у країнах Євросоюзу закликали відключити Росію від SWIFT

Ряд країн Європи поступово схиляються до того, що Росію необхідно покарати за агресію в Україні і відключити від міжнародної фінансової системи SWIFT. 25 лютого до прихильників відключення РФ приєдналися політики з Італії та Німеччини.

«Провів переговори з головою італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Повна солідарність Італії та України. Колега запевнив мене, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT», — розповів очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

У Німеччині глава Християнсько-демократичної партії Фрідріх Мерц заявив, що німецький уряд має діяти в унісон із рештою Європи. «Заборона SWIFT — це дуже гострий меч, який завдасть великої шкоди на міжнародному рівні. Зрозуміло одне: якщо Комісія ЄС запропонує виключити Росію, то й Німеччині не варто заперечувати», — написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше активними противниками відключення Росії від SWIFT були Італія, Німеччина та Угорщина. Політики висловлювали побоювання, що такий радикальний крок більше зашкодить Євросоюзу, аніж Росії.

Президент Володимир Зеленський пропонує Європі, щоб зупинити російську агресію, вжити всіх можливих заходів, включаючи від'єднання Росії від SWIFT.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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