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Розпалювачів війни позбавили «найдорожчого»: ЄС вирішив заморозити активи Путіна та Лаврова

19:26 25 лютого 2022
путін і лаврів

Євросоюз погодився заморозити європейські активи, пов'язані з президентом РФ Володимиром Путіним та очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Новий пакет санкцій пов'язаний із російським вторгненням в Україну. Про це повідомляє AFP.

Європейський Союз рідко використовує такий інструмент як прямі санкції проти лідерів держав. Поки що у чорному списку ЄС — Башар Асад та Олександр Лукашенко. Тепер було вирішено, що в рамках другого пакету європейських санкцій під обмеження мають потрапити і Путін з Лавровим, щоб завдати удару «по ядру російської влади».

Раніше було оголошено, що Путіну та Лаврову не заборонятимуть поїздки до ЄС, щоби не закривати можливості для дипломатії та переговорів.

Нагадаємо, перший пакет санкцій ЄС проти Росії було введено після визнання Кремлем «республік» на Донбасі та введення військ до окупованих регіонів. До списку санкцій потрапили всі депутати Держдуми РФ, які голосували за рішення.

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путін і лаврів

Розпалювачів війни позбавили «найдорожчого»: ЄС вирішив заморозити активи Путіна та Лаврова

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