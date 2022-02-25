Покарання за агресію: Росія залишилася без членства в ПАРЄ та банків в Україні

Крім пакета санкцій, які Євросоюз ввів проти путінської Росії, комітет міністрів Ради Європи призупинив право РФ на представництво у комітеті та у Парламентській асамблеї. Про це йдеться у Twitter ПАРЄ.

«Рада Європи призупинила представницькі права Росії», — йдеться у повідомленні.

Рішення набуло чинності негайно. Про повне виключення Росії з організації поки не йдеться.

Тобто Москва має відповідати за дотримання Європейської конвенції з прав людини, а також виконувати рішення Європейського суду з прав людини.

Водночас Нацбанк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, які перебувають під контролем РФ. Це «Міжнародний резервний банк» (колишній «Сбербанк») та «Промінвестбанк», повідомили у НБУ.



«Міжнародний резервний банк» на 100% належить ВАТ «Сбербанк Росії», «Промінвестбанк» на 99,77% належить Державній корпорації розвитку «ВЕБ.РФ».

Раніше Нацбанк заборонив розрахунки в російських та білоруських рублях та операції з підприємствами держав-агресорів.

Своєю чергою організатори «Євробачення» заявили, що Росія не зможе брати участь у цьогорічному конкурсі.

219

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter