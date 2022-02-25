29.29 / 30.91 33.07 / 35.11
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Покарання за агресію: Росія залишилася без членства в ПАРЄ та банків в Україні

19:09 25 лютого 2022
ПАРЄ

Крім пакета санкцій, які Євросоюз ввів проти путінської Росії, комітет міністрів Ради Європи призупинив право РФ на представництво у комітеті та у Парламентській асамблеї. Про це йдеться у Twitter ПАРЄ.

«Рада Європи призупинила представницькі права Росії», — йдеться у повідомленні.

Рішення набуло чинності негайно. Про повне виключення Росії з організації поки не йдеться.

Тобто Москва має відповідати за дотримання Європейської конвенції з прав людини, а також виконувати рішення Європейського суду з прав людини.

Водночас Нацбанк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, які перебувають під контролем РФ. Це «Міжнародний резервний банк» (колишній «Сбербанк») та «Промінвестбанк», повідомили у НБУ.

«Міжнародний резервний банк» на 100% належить ВАТ «Сбербанк Росії», «Промінвестбанк» на 99,77% належить Державній корпорації розвитку «ВЕБ.РФ».

Раніше Нацбанк заборонив розрахунки в російських та білоруських рублях та операції з підприємствами держав-агресорів.

Своєю чергою організатори «Євробачення» заявили, що Росія не зможе брати участь у цьогорічному конкурсі.

219

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

АЗС

Ціни на бензин і дизпальне різко впадуть: що сталося

Гаррі Галкін

«Зупиніть свого ірода»: відео Гаррі та Лізи Галкіних із гранатами на жовто-синіх матах обурило користувачів Мережі

вишгород

Нові звірства окупантів: після цинічного авіаудару під Києвом загинули чотири мирні жителі

Путін

Здаватися не збираються: у Путіна заявили, що Україна відмовилася від переговорів у Мінську

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.