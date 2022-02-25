Здаватися не збираються: у Путіна заявили, що Україна відмовилася від переговорів у Мінську

У Росії намагаються заздалегідь покласти на Україну провину, якщо анонсовані переговори у Мінську так і не відбудуться. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що сторони так і не змогли погодити місце зустрічі. Як повідомляє РБК, російська делегація обрала Мінськ, українська сторона поставилася до пропозиції їхати до Білорусі без ентузіазму і вважає за краще зустрітися у Варшаві, а поки що тримає паузу.

Раніше стало відомо, що у відповідь на пропозицію переговорів російський президент поставив ультиматум. Україна має оголосити Крим частиною Росії та відмовитися від ідеї вступу до НАТО. Тільки за таких умов можна планувати переговорний процес, кажуть у Кремлі.

Нагадаємо, пропозицію про переговори Зеленський адресував Путіну 25 лютого. Паралельно український президент звернувся до ЗСУ і закликав стояти міцно.

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