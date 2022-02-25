29.29 / 30.91 33.07 / 35.11
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Здаватися не збираються: у Путіна заявили, що Україна відмовилася від переговорів у Мінську

18:24 25 лютого 2022
Путін

У Росії намагаються заздалегідь покласти на Україну провину, якщо анонсовані переговори у Мінську так і не відбудуться. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що сторони так і не змогли погодити місце зустрічі. Як повідомляє РБК, російська делегація обрала Мінськ, українська сторона поставилася до пропозиції їхати до Білорусі без ентузіазму і вважає за краще зустрітися у Варшаві, а поки що тримає паузу.

Раніше стало відомо, що у відповідь на пропозицію переговорів російський президент поставив ультиматум. Україна має оголосити Крим частиною Росії та відмовитися від ідеї вступу до НАТО. Тільки за таких умов можна планувати переговорний процес, кажуть у Кремлі.

Нагадаємо, пропозицію про переговори Зеленський адресував Путіну 25 лютого. Паралельно український президент звернувся до ЗСУ і закликав стояти міцно.

1944

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

АЗС

Ціни на бензин і дизпальне різко впадуть: що сталося

Гаррі Галкін

«Зупиніть свого ірода»: відео Гаррі та Лізи Галкіних із гранатами на жовто-синіх матах обурило користувачів Мережі

На трасі Київ&nbsp;— Харків ворожий вертоліт знищив три одиниці бойової техніки з колони, що рухалася на захист столиці

На трасі Київ — Харків ворожий вертоліт знищив три одиниці бойової техніки з колони, що рухалася на захист столиці

Путін

Здаватися не збираються: у Путіна заявили, що Україна відмовилася від переговорів у Мінську

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.