Польща та Чехія заявили про закриття повітряного простору для Росії

У відповідь на напад Росії на Україну Польща та Чехія заявили про готовність закрити повітряний простір для російських авіакомпаній.

«Я наказав підготувати ухвалу Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній», — повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Twitter. Повідомляється, що Польща закриє небо з 26 лютого.

Зазначимо, що до цього Велика Британія у рамках санкцій заборонила авіакомпанії «Аерофлот» здійснювати рейси у Сполучене Королівство.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Папа Римський Франциск особисто прийшов до російського посольства в Римі, щоб висловити свою стурбованість подіями, що відбуваються в Україні. У Ватикані заявили, що це є абсолютно безпрецедентним кроком.



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