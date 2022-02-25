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Безпрецедентний крок: Папа Римський особисто прийшов до посольства Росії через війну в Україні

16:56 25 лютого 2022
Папа Франциск

Папа Римський Франциск особисто прийшов до російського посольства в Римі, щоб висловити свою стурбованість подіями, що відбуваються в Україні. У Ватикані заявили, що це є абсолютно безпрецедентним кроком.

Як повідомляє ABC, зазвичай понтифіки приймають послів та глав держав на своїй території. Дипломатичний протокол вимагає, щоб міністр закордонних справ Ватикану викликав посла РФ. Для Франциска рішення самому прибути до посольства «було ознакою його гніву на вторгнення Москви до України та готовності особисто звернутися із закликом покласти цьому кінець».

У дипмісії Папа провів близько пів години. Франциск закликав до діалогу, щоб зупинити конфлікт, і закликав вірян оголосити наступну середу днем посту та молитви за мир в Україні.

Раніше «ФАКТИ» писали — Європейські «друзі Путіна» виступили із засудженням російської агресії.

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