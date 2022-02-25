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Російські мільярдери втратили за один день 39 мільярдів доларів через вторгнення в Україну

15:00 25 лютого 2022
Пачки доларів

Загальні статки російських мільярдерів за один день скоротилися на 39 мільярдів доларів через вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє агентство Bloomberg .

Найбільших втрат зазнав президент нафтовидобувної компанії «Лукойл» Вагіт Алекперов. Його статки зменшилися на 6,2 мільярда доларів — до 13 мільярдів. Акції компанії 24 лютого впали приблизно на 33%.

Глава металургійної компанії «Северсталь» Олексій Мордашов втратив 4,2 мільярда доларів, внаслідок чого його статки склали 23 мільярди доларів. Найбагатша людина в Росії, президент «Норільського нікелю» Володимир Потанін, втратив три мільярди доларів.

За підсумками торгів 24 лютого індекс Мосбіржі впав більш ніж на 33%, РТС — майже на 40%. Курс американського долара підскочив до рекордного рівня 89,60 рубля, а євро — 99,99 рубля.

Менш ніж за два місяці з початку 2022 року Алекперов та співвласник «Новатека» та «Сібура», друг президента Путіна Геннадій Тимченко (проти якого Великобританія раніше ввела персональні санкції) втратили приблизно по 10 мільярдів доларів — понад 40 відсотків свого статку.

Фото Pixabay

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