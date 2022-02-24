Польща та країни Балтії звернулися до НАТО у зв'язку із ситуацією в Україні

Польща, Латвія Естонія та Литва (яка раніше запровадила режим надзвичайного стану) звернулися до НАТО із закликом задіяти 4-ту статтю Північноатлантичного договору у зв'язку з військовою агресією Росії в Україні.

4-я стаття Статуту НАТО передбачає скликання альянсу для консультацій у випадку, якщо одна з країн блоку вважає, що є загроза її безпеці, територіальній цілісності, політичній незалежності, або у разі загрози для когось із союзників.

Як повідомляє Бі-бі-сі, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас назвала російське вторгнення в Україну загрозою для миру та всіх країн НАТО. І заявила, що найефективнішою відповіддю на російську агресію буде єдність.

З моменту створення Північноатлантичного альянсу у 1949 році стаття застосовувалася шість разів. Востаннє — на запит Туреччини у 2020 році після вбивства турецьких солдатів у сирійському Ідлібі.

Тим часом країни НАТО домовилися ввести в дію «оборонний план». Це означає, що східні кордони альянсу будуть посилені, серед військових будуть і сили швидкого реагування. Генсек альянсу Єнс Столтенберг додав, що Росія, напавши на Україну, зачинила двері для політичного вирішення ситуації.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Борис Джонсон збирає екстрений саміт НАТО.

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