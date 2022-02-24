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«Ні війні!» Максим Галкін закликав припинити бойові дії проти України

13:04 24 лютого 2022
«Ні війні!» Максим Галкін закликав припинити бойові дії проти України

Телеведучий Максим Галкін, який напередодні несподівано перейшов українською мовою, заявив, що уважно стежить зі свого замку у селі Грязь у Підмосков'ї за ситуацією в Україні.

Про це він написав у своєму Instagram.

«З раннього ранку на зв'язку з рідними та друзями з України! Не передати словами, що я відчуваю! — написав артист.

За словами Максима Галкіна, він не розуміє, на скільки те, що сталося, є можливим.

«Не може бути виправдань війні! Ні війні!» — наголосив чоловік Алли Пугачової.

Нагадаємо, раніше із потужним антивоєнним закликом виступив співак Валерій Меладзе.

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