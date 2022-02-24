Джастін Трюдо про напад РФ на Україну: «Нахабні дії Росії не залишаться безкарними»
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна «рішуче засуджує обурливий напад Росії на Україну».
«Ці неспровоковані дії є явним новим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Вони також порушують зобов'язання Росії з міжнародного права та Статуту ООН.
Канада закликає Росію негайно припинити всі ворожі та провокаційні дії проти України та вивести всі військові сили з країни. Суверенітет та територіальна цілісність України мають поважатися, і український народ має бути вільним у визначенні свого майбутнього", — йдеться в офіційній заяві прем'єра .
Трюдо також сказав, що Канада вживе «додаткових заходів, щоб зупинити агресію з боку Росії» та продовжити підтримувати Україну.
«Нахабні дії Росії не залишаться безкарними», — наголосив він.
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