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Еммануель Макрон про напад Росії: «Франція солідарна з Україною»

10:53 24 лютого 2022
Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон засудив напад Росії на Україну.

«Франція рішуче засуджує рішення Росії розпочати війну з Україною. Росія має негайно припинити військові дії… Франція солідарна з Україною. Вона підтримує українців і працює зі своїми партнерами та союзниками, щоб покласти край війні», — написав він у Twitter.

Раніше Макрон заявив: «Я знову заявляю українському народу, президенту Зеленському про нашу підтримку, нашу прихильність до суверенітету та територіальну цілісність України. В економічних та фінансових питаннях, з погляду оборонної техніки, Франція й надалі надаватиме свою підтримку».

Раніше «ФАКТИ» писали — Олаф Шольц про напад РФ на Україну: «Жахливий день для України та похмурий день для Європи».

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