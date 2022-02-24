Олаф Шольц про напад РФ на Україну: «Жахливий день для України та похмурий день для Європи»

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив с заявою, в якій назвав день початку нічим не виправданої військової агресії Росії «жахливим днем для України та похмурим днем для Європи». Він звинуватив Москву в «обурливому порушенні міжнародного права». Шольц закликав Росію негайно припинити воєнні дії. І заявив, що Німеччина є солідарною з Україною та її народом.

Війну Росії проти України засудила також Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. «Світова спільнота не забуде Росії цей день ганьби», — заявила вона.

Раніше «ФАКТИ» писали — Євросоюз закликав Росію негайно припинити війну в Україні.

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