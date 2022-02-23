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«Прокляття Андрія Миронова»: ЗМІ розкрили причину смерті актора Вавілова — пана Збишека з «Кабачка «13 стільців»

21:35 23 лютого 2022
«Прокляття Андрія Миронова»: ЗМІ розкрили причину смерті актора Вавілова&nbsp;— пана Збишека з «Кабачка «13 стільців»

У Москві на 72-му році життя помер заслужений артист РРФСР, народний артист Росії, зірка гумористичної телепередачі «Кабачок «13 стільців» Олег Вавілов. Згідно з повідомленням рідного для артиста Театру сатири, його смерть з коронавірусом не пов'язана.

Зараз уже відомо, що в травні 2021 року Вавілова екстрено госпіталізували прямо під час вистави з транзиторною ішемічною атакою (гостре минуще порушення кровообігу головного мозку), повідомила ЕГ.

«Це трапилося на сцені. У Вавілова почалися проблеми з промовою — він почав безладно вимовляти слова, пропускаючи літери. Через деякий час мова трохи повернулася, але він вимовляв репліки не повністю. Ми все ж таки дограли спектакль — Олег був суперпрофесіоналом! — і його відвели у кімнату відпочинку, де вже чекали лікарі швидкої .

Тоді колеги заговорили про так зване «прокляття Андрія Миронова», який теж був актором Театру сатири і якого теж відвезли до реанімації зі сцени.

Проте не лише проблеми із кровообігом могли наблизити смерть актора — друзі стверджують, що проблеми зі здоров'ям у Вавілова загострилися шість років тому, коли не стало його сина Єгора. 34-річний Єгор загинув за нез'ясованих обставин.

Нагадаємо, напередодні в Москві пішов із життя радянський і російський актор Геннадій Юхтін, який не дожив до 90-річного ювілею півтора місяці.

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