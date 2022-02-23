«Чекаємо на підтвердження з тридев'ятого королівства»: у мережі висміяли дивні чутки про смерть королеви Єлизавети II

Після того, як 95-річна британська королева Єлизавета, яка заразилася коронавірусом, скасувала свої заплановані віртуальні заходи, на популярному американському сайті пліток Hollywood Unlocked з'явилося повідомлення нібито про смерть Її Величності. У ньому йшлося, що королева збиралася відвідати весілля головного редактора британського журналу Vogue Едварда Енніфула, проте її «знайшли мертвою». Про це нібито ексклюзивно повідомили джерела з «королівського королівства» (Royal Kingdom). Це викликало глузування в мережі.

«Ідея про те, що королева буде таємниче „знайдена мертвою“ тільки для того, щоб палацова стража зателефонувала в Hollywood Unlocked, звучить трохи малоймовірною», — пише видання Metro. І додає, що безглуздо думати, що королева ніби збиралася на весілля Енніфула.

А дивне формулювання «королівське королівство» нагадало користувачам мережі про мультфільм «Шрек», де використовувався цей вислів, який також можна перекласти як «тридев'яте королівство». В інтернеті одразу ж з'явилися меми на цю тему.

Waiting on confirmation from the «royal kingdom»? pic.twitter.com/lUG4ADtwtY — K Rich (@rich_kimmie) February 22, 2022

«Чекаємо на підтвердження з тридев'ятого королівства», «Вони там взагалі знають, який вигляд має Лондон?», – писали жартівники.

Засновник сайту Hollywood Unlocked Джейсон Лі, однак, наполягає на своїй правоті, стверджуючи, що ніколи не публікує брехливі твердження та завжди користується надійними джерелами. Він запропонував дочекатися офіційної заяви палацу.

No, але це те, що Jason Lee think London looks like? Man said «Royal kingdom». I don't think I'll recover from that pic.twitter.com/pHoTeaI1d0 — (@petttylabelle) February 23, 2022

Раніше «ФАКТИ» писали — Стало відомо, який королівський закон про моду ігнорували Кейт Міддлтон та Єлизавета II, але ніколи не порушувала Меган Маркл.

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