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Світ

Міністр оборони Британії заявив, що його країна дала Росії «стусана під зад» у минулому й готова це повторити

15:27 23 лютого 2022
Бен Воллес

Британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Великобританія готова у разі потреби завдати удару по інтересах Росії в будь-якій точці світу. Як повідомляє Daily Mail, він нагадав, що у 1853 році в Криму Шотландський гвардійський полк дав «стусана під зад» російському царю Миколі I.

«Ми завжди можемо зробити це знову… Цар Микола I зробив помилку, яку тепер зробив Путін. У нього не було друзів, не було союзів», — сказав глава Міноборони не на камеру під час зустрічі з військовими у Вестмінстері.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Британія запровадила санкції проти друзів Путіна та п'яти російських банків.

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