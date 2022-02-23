29.03 / 29.54 32.88 / 33.50
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Меган Маркл і принца Гаррі засікли на подвійному побаченні — з принцесою Євгенією та її чоловіком

13:05 23 лютого 2022
Меган Маркл та принц Гаррі

Меган Маркл та її чоловіка принца Гаррі, який зараз позивається до британського уряду, папараці засікли в одному з ресторанів Санта-Барбари на подвійному побаченні — у компанії принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка. Як повідомляє видання TMZ, ресторан знаходиться неподалік будинку герцога і герцогині Сассекських. Обидві пари чудово проводили час і багато сміялися.

Раніше принц Гаррі у компанії своєї кузини Євгенії відвідав Супербоул — фінальну гру за звання чемпіона Національної футбольної ліги США. А ось Меган не показувалася на публіці вже понад сто днів.

Своїх дітей, дворічного Арчі та восьмимісячну Лілібет, Меган та Гаррі залишили вдома. Однорічний син Євгенії та Джека Август також був відсутній. За деякими даними, принцеса та її чоловік зупинилися у каліфорнійському особняку своїх родичів. Євгенія стала першим членом королівської сім'ї, з яким зустрілася Меган із часу їхнього з Гаррі від'їзду до Америки.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Вам хтось казав, що ви схожі на принца Гаррі?»: чоловіка Меган Маркл прийняли за його власного двійника.

199

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пиріжки

Ліниві пиріжки «Виручайка» на кефірі: готуються, поки закипає чайник

Поліцейський автомобіль

Надзвичайний стан в Україні на 30 днів: які обмеження можуть запровадити

Касовий апарат

Деякі ФОП можуть працювати без РРО: умова та коли не застосовується

пенсія

Зрівнялівка та хитрі схеми: експерт розповів про нюанси березневої індексації пенсій

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.