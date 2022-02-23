Меган Маркл і принца Гаррі засікли на подвійному побаченні — з принцесою Євгенією та її чоловіком
Меган Маркл та її чоловіка принца Гаррі, який зараз позивається до британського уряду, папараці засікли в одному з ресторанів Санта-Барбари на подвійному побаченні — у компанії принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка. Як повідомляє видання TMZ, ресторан знаходиться неподалік будинку герцога і герцогині Сассекських. Обидві пари чудово проводили час і багато сміялися.
Prince Harry і Meghan Markle приймуть Princess Eugenie і Jack Brooksbank out for dinner. https://t.co/sto39EG9go— TMZ (@TMZ) February 22, 2022
Раніше принц Гаррі у компанії своєї кузини Євгенії відвідав Супербоул — фінальну гру за звання чемпіона Національної футбольної ліги США. А ось Меган не показувалася на публіці вже понад сто днів.
NEW: Princess Eugenie and Jack Brooksbank were spotted having dinner with Prince Harry & Meghan Markle last weekend in Santa Barbara, CA— Princess Eugenie Source (@SourceEugenie) February 22, 2022
Please be respectful in the mentions pic.twitter.com/sjaYJZ8CW1
Своїх дітей, дворічного Арчі та восьмимісячну Лілібет, Меган та Гаррі залишили вдома. Однорічний син Євгенії та Джека Август також був відсутній. За деякими даними, принцеса та її чоловік зупинилися у каліфорнійському особняку своїх родичів. Євгенія стала першим членом королівської сім'ї, з яким зустрілася Меган із часу їхнього з Гаррі від'їзду до Америки.
Раніше «ФАКТИ» писали — «Вам хтось казав, що ви схожі на принца Гаррі?»: чоловіка Меган Маркл прийняли за його власного двійника.199
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