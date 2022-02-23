Меган Маркл і принца Гаррі засікли на подвійному побаченні — з принцесою Євгенією та її чоловіком

Меган Маркл та її чоловіка принца Гаррі, який зараз позивається до британського уряду, папараці засікли в одному з ресторанів Санта-Барбари на подвійному побаченні — у компанії принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка. Як повідомляє видання TMZ, ресторан знаходиться неподалік будинку герцога і герцогині Сассекських. Обидві пари чудово проводили час і багато сміялися.

Prince Harry і Meghan Markle приймуть Princess Eugenie і Jack Brooksbank out for dinner. https://t.co/sto39EG9go — TMZ (@TMZ) February 22, 2022

Раніше принц Гаррі у компанії своєї кузини Євгенії відвідав Супербоул — фінальну гру за звання чемпіона Національної футбольної ліги США. А ось Меган не показувалася на публіці вже понад сто днів.

NEW: Princess Eugenie and Jack Brooksbank were spotted having dinner with Prince Harry & Meghan Markle last weekend in Santa Barbara, CA



Please be respectful in the mentions pic.twitter.com/sjaYJZ8CW1 — Princess Eugenie Source (@SourceEugenie) February 22, 2022

Своїх дітей, дворічного Арчі та восьмимісячну Лілібет, Меган та Гаррі залишили вдома. Однорічний син Євгенії та Джека Август також був відсутній. За деякими даними, принцеса та її чоловік зупинилися у каліфорнійському особняку своїх родичів. Євгенія стала першим членом королівської сім'ї, з яким зустрілася Меган із часу їхнього з Гаррі від'їзду до Америки.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Вам хтось казав, що ви схожі на принца Гаррі?»: чоловіка Меган Маркл прийняли за його власного двійника.

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