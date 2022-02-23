«Щоб прагнути величі, ми прийняли кордони, які успадкували»: представник Кенії дав урок історії Путіну

Після рішення президента РФ Володимира Путіна визнати так звані «ДНР» та «ЛНР» ситуацію обговорили 22 лютого на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, яке відбулося за ініціативою України. Позицію Кремля піддали критиці та засудженню всі учасники засідання. Особливо яскравим був виступ представника Кенії Мартіна Кімані, який дав заочний урок історії Путіну, що обґрунтовував свою агресивну політику ностальгією за колишньою величчю радянської імперії та вирішив перекроїти кордони на основі свого трактування історичних подій. Як зазначили користувачі соцмереж, у всяких Індексах демократії Кенія знаходиться вище за Білорусь і Росію. Що й продемонстрував представник цієї держави в ООН. Ось що сказав Мартін Кімані на засіданні Ради безпеки ООН.

«Кенія глибоко переймається заявою Російської Федерації про визнання Донецької та Луганської областей України незалежними державами. Ми розглядаємо цю заяву як порушення територіальної цілісності України. Ми не заперечуємо, що ці регіони мають серйозні побоювання за свою безпеку, але вони не виправдовують сьогоднішнє визнання їх незалежними державами. Ще не вичерпано численних дипломатичних засобів досягнення миру.

Ця ситуація нагадує мені про нашу історію. Кенія, як і багато африканських країн, народилася з падіння імперії. Наші кордони креслили не ми. Їх креслили в далеких колоніальних метрополіях: у Лондоні, Парижі та Лісабоні, незважаючи на стародавні нації, які вони розрубали (цими кордонами). Сьогодні за кордонами кожної африканської країни живуть наші співвітчизники, з якими маємо глибокі історичні, культурні та мовні зв'язки. Якби після здобуття незалежності ми вирішили будувати держави на основі етнічної, расової чи релігійної однорідності, ми б досі вели криваві війни, й десятиліття по тому. Навпаки, ми вирішили зійтись на кордонах, які ми успадкували. Але ми все одно прагнемо континентальної політичної, економічної та правової інтеграції.

Замість того, щоб будувати нації, які вічно дивляться назад, в історію, з небезпечною ностальгією, ми вирішили прагнути руху вперед, до величі, якої наші нації та народи ніколи не знали. Ми вирішили дотримуватися правил Організації африканської єдності та Статуту ООН. Не тому, що наші кордони нас задовольняли, але тому, що ми хотіли досягти чогось більшого, створивши його у мирних умовах. Ми віримо, що в усіх державах, створених з імперій, що впали або відступили, живе безліч народів, які прагнуть інтеграції з народами в сусідніх державах. Це нормально та зрозуміло. Зрештою, хто не хоче бути разом із братами та прагнути спільної мети?

Проте Кенія відкидає насильство як досягнення такої мрії. Ми повинні завершити відновлення з попелу мертвих імперій таким чином, щоб не поринути у нові форми домінування та гноблення. Ми відкидаємо ірредентизм (політика з об'єднання нації чи етносу в межах єдиної держави. — Авт.) та експансіонізм на будь-яких підставах, зокрема расових, етнічних, релігійних чи культурних…

І ми знову відкидаємо його сьогодні… Прошу прийняти запевнення Кенії у повазі до міжнародно визнаних кордонів України".

Раніше у зверненні до української армії міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що на Україну чекають важкі випробування. «Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, подолати страх і зневіру. Але на нас обов'язково чекає перемога. Ми на своїй землі, і за нами правда», — сказав міністр.

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