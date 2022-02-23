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Світ

У США ще одна королева краси загинула, випавши з вікна

11:05 23 лютого 2022
Зої Созо Бетел

27-річна Зої Созо Бетел, володарка титулу «Міс Алабама 2021», померла в лікарні Маямі, провівши вісім днів у комі. Спочатку повідомлялося лише, що королева краси зазнала серйозних травм — у тому числі голови. Тепер стали відомі причини її смерті. Як повідомляє видання The New York Post, дівчина випала з вікна третього поверху в ніч на 11 лютого. Спочатку поліція розглядала це як спробу самогубства. Але потім дійшла висновку, що це, швидше за все, був нещасний випадок.

У колишньої моделі Зої, яка також працювала репортером, залишилася маленька дитина.

У січні, як писали «ФАКТИ», наклала на себе руки американська модель, телеведуча і юрист Чеслі Кріст, яка завоювала титул «Міс США 2019» і представляла свою країну на конкурсі «Міс Всесвіт», де увійшла до десятки фіналісток. 30-річна Чеслі викинулася з вікна 60-поверхового хмарочоса у Нью-Йорку.

Фото Instagram

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