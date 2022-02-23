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«Щось неймовірне за неспроможністю та підлістю»: Лія Ахеджакова відреагувала на заяву Путіна

10:25 23 лютого 2022
ахеджакова

Народна артистка Росії Лія Ахеджакова, яка неодноразово виступала проти путінської політики та на захист України, зараз вважає, що російський президент, схоже, вирішив оголосити війну всьому світові. Таке враження в актриси склалося після прослуховування промови Путіна про визнання суверенітету «квазіреспублік» на Донбасі, повідомляє BBC .

«Ось цей новий „підручник історії“, який ми почули, — це додаток до цих Пушиліних, Моторол і всього цього жаху. Думаю, що трапилося щось непоправне, це справді пахне оголошенням війни усьому світові. Це щось неймовірне за неспроможністю та підлістю. Мені здається, що наслідки будуть дуже тяжкими», — переконана Ахеджакова.

Нагадаємо, перед тим, як оголосити про визнання «республік» на окупованих територіях Донбасу, Путін довго викладав свою версію історії взаємин Росії із Заходом. Також російський президент намагався довести, що Україна повністю створена Росією, а тому РФ має право пред'являти претензії.

Музикант Андрій Макаревич різко висловився з приводу путінської промови про історію. «У наших людях генетично сидить підсвідома впевненість, що найголовніший — наймудріший… Історія, щоправда, каже, що так буває далеко не завжди, та хто ж її пам'ятає…», — написав він.

Фото l_akhedzhakova/Instagram

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