Думки перед смертю: вчені вперше записали активність мозку людини, що вмирає

Вчені вперше змогли записати активність мозку людини, що вмирає. Це трапилося випадково. Австралійські дослідники зафіксували її на електроенцефалограмі 87-річного пацієнта, хворого на епілепсію. За чоловіком спостерігали, щоб відстежувати напади, але він раптово помер від зупинки серця. Таким чином, дослідникам вдалося записати 15 хвилин активності мозку в момент смерті.

Вважається, що мозок здатний до скоординованої діяльності протягом короткого періоду часу навіть після того, як втрачає кровопостачання. Як пише видання Metro, протягом 30 секунд до та 30 секунд після зупинки серця в мозку пацієнта посилилися так звані гамма-ритми — мозкові хвилі, які зазвичай пов'язані з такими процесами, як сновидіння, спогади, медитація.

Зважаючи на все, відома фраза про те, що «все життя промайнуло перед очима» у тих, хто був на порозі смерті, але вижив, не позбавлена підстав.

«Мозок безпосередньо перед смертю може відтворювати останні спогади про важливі життєві події — подібно до того, як у людей, які ледь не померли і розповідали про свої переживання… Ці результати кидають виклик нашому розумінню того, коли саме закінчується життя, і викликають важливі наступні питання, — наприклад, пов'язані з термінами донорства органів… Навіть коли очі наших близьких закриті, і вони готові залишити нас, їхній мозок може відтворювати найприємніші моменти з минулого», — заявив один із авторів дослідження доктор Аджмал Земмар.

Раніше «ФАКТИ» писали — Хірурги вперше у світі пересадили людині серце свині.

Фото Pixabay

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