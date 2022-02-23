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Трамп назвав дії Путіна «геніальними» — Білий дім відповів

9:16 23 лютого 2022
Дональд Трамп

45-й президент США Дональд Трамп назвав «геніальними» дії Володимира Путіна, який офіційно визнав «ДНР» та «ЛНР».

«Вчора я увійшов і ввімкнув телевізор, і сказав: „Це геніально“… Путін оголосив велику частину України незалежною… О, це чудово! Тож Путін тепер каже: „Вони незалежні“. І я сказав: „Хіба це не розумно?“ І він збирається увійти та стати миротворцем. Це найсильніша миротворча сила… Найсильніша з усіх, що я бачив», — заявив Трамп під час інтерв'ю у рамках подкасту Clay Travis and Buck Sexton Show.

Як повідомляє CNN, він також назвав президента Росії «дуже кмітливим». І зазначив, що Джо Байден не дав жодної відповіді на його дії.

Раніше Трамп заявив, що за його президентства не трапилося б нічого подібного, тому що він «дуже добре знає» Путіна.

У відповідь прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США не слухають поради тих, хто вихваляє Путіна та його військову стратегію.

Раніше «ФАКТИ» писали — В особняку Дональда Трампа знайшли секретні документи, вивезені з Білого дому.

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