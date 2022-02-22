ЄС оголосив про санкції проти 27 фізичних та юридичних осіб, 351 депутат Держдуми Росії включений до «чорного списку»

Європейський Союз запроваджує санкції проти Росії за останні рішення щодо Донбасу. Під санкції потрапив 351 депутат Держдуми РФ, який голосував за визнання «республік» на окупованих українських територіях. Крім того, до «чорного списку» включено 27 російських громадян і компаній. Як повідомляє FranceTVinfo, про це оголосили в Парижі голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан та Верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

Верховний представник ЄС був задоволений, що рішення про санкції було ухвалено безпрецедентно швидко — не минуло й доби після рішення Путіна про визнання «Л/ДНР».

До списку підсанкційних компаній потрапили банки та організації, які фінансують російські військові операції на Донбасі. Крім того, російські структури не зможуть отримати рефінансування у Європі.

Жан-Ів Ле Дріан підтвердив, що одноголосно схвалені санкції — це лише перший крок. Жозеп Боррель погодився, що обмежувальні заходи посилюватимуться.

Нагадаємо, 21 лютого російський президент Володимир Путін офіційно визнав так звані «ДНР» та «ЛНР». 22 лютого були ратифіковані договори про дружбу Росії з «республіками» та надання їм військової допомоги.

Фото pixabay.com

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