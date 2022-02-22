Єврокомісія підготувала санкції проти всіх 350 депутатів Держдуми: їм заборонять в'їзд у ЄС і заморозять активи

Європейська комісія вирішує, якими санкціями відповісти на агресію Росії в Україні та зокрема, на рішення Кремля визнати суб'єктність територій, де діють угрупування «ЛНР» та «ДНР». Офіційно перший пакет санкцій буде подано після зустрічі 22 лютого у Парижі президентів Єврокомісії та Європейської ради з головами МЗС країн ЄС.

У Єврокомісії пропонують включити до списку санкцій усіх причетних до незаконного рішення, тобто 350 депутатів Держдуми РФ, які голосували за визнання суверенітету окупованих українських територій.

Крім того, під санкції мають потрапити банки, які фінансують російські військові та інші операції на окупованих територіях Донбасу. Також Європа хоче обмежити доступ уряду Росії до капіталу та фінансових ринків ЄС. Ще одним заходом впливу мають стати торгові бар'єри. Правила вільної торгівлі ЄС з Україною не повинні поширюватись на окуповані райони Донбасу.

За інформацією Spiegel, у проекті рішення передбачається заборона на торгівлю російськими держоблігаціями, щоб ускладнити Росії отримання рефінансування. Всім росіянам, які потрапили до списку санкцій ЄС, загрожує заморозка активів у Європі, заборона на в'їзд до Євросоюзу та на укладання угод з європейськими компаніями.

Нагадаємо, раніше Німеччина через «ескалацію російсько-українського конфлікту» призупинила процедуру сертифікації «Північного потоку 2», і тепер кремлівський проект не може бути введений в експлуатацію.

Фото pixabay.com

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