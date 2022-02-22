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Світ

Посли Євросоюзу погодили нові санкції проти РФ

14:05 22 лютого 2022
санкції

У відповідь на дії Росії, що визнала «ЛНДР» та ввела війська на територію окупованого Донбасу, в Євросоюзі узгодили антиросійські санкції. Про це у Twitter повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

«Міністри закордонних справ ЄС схвалили заморожування активів та заборону на видачу віз ще 5 людям за підрив територіальної цілісності України. Ці п'ятеро були обрані або сприяли голосуванню у російській Державній думі від Криму у 2021 році», — йдеться у повідомленні.

У Німеччині ухвалили рішення про тимчасове призупинення сертифікації кремлівського «Північного потоку 2».

Нагадаємо, раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обіцяла запровадження жорстких санкцій проти Росії, якщо Кремль зважиться на вторгнення в Україну.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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