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Англія та Словенія скасовують останні антиковідні обмеження

9:01 22 лютого 2022
Люди в масках

В Англії, де раніше скасували обов'язкове носіння захисних масок та ковід-перепустки, усувають останні антиковідні обмеження. Як заявив у парламенті британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, ці заходи були необхідні для захисту життя та здоров'я людей, однак завдали шкоди серйозній економіці та суспільству. При цьому він зазначив, що про перемогу над вірусом ще не йдеться.

«Необхідно якнайшвидше намітити курс на повернення до нормального життя… Ми маємо навчитися жити з цим вірусом і продовжувати захищати себе та інших, не обмежуючи своїх свобод», — сказав глава уряду.

Як повідомляє видання The Guardian, з 24 лютого більше не потрібно йти на самоізоляцію у разі позитивного тесту на коронавірус. До 1 квітня все ж таки буде рекомендовано залишатися вдома, якщо тест на ковід виявиться позитивним. Після цього терміну люди з симптомами захворювання повинні виявляти особисту відповідальність.

Скасування обмежень, анонсоване Лондоном, поки що обов'язкове до виконання лише в Англії. Влада Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії має можливість визначати власну політику боротьби з коронавірусом.

Тим часом всі антиковідні обмеження, у тому числі й для іноземних туристів, скасувала з 19 лютого Словенія. Більше не потрібно пред'являти ковід-сертифікати та негативні результати тесту при в'їзді в країну.

Антиковідні заходи для туристів пом'якшила Австрія. З 22 лютого в'їзд дозволяється не тільки для тих, хто має сертифікат про вакцинацію або перенесене захворювання. Тепер можна пред'явити негативний результат ПЛР-тесту.

З 1 лютого обмежувальні заходи, що діяли в країні, скасувала також Данія.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Австралія вперше за два роки відкрила свої кордони для іноземців.

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